31 августа 2025 11:44

Эксперт заявила, что эффективность бьюти-процедур зависит от состояния организма

Нехватка микроэлементов, гормональные дисбалансы и метаболические нарушения снижают эффект даже от самых современных аппаратных и инъекционных методик. Об этом "Газете.Ru" рассказала бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии OMNY Beauty Clinic Ирина Шапиро, передает Day.Az.

"Перед тем, как идти на процедуры, стоит сдать ряд анализов, результаты которых показать своему косметологу, чтобы он смог грамотно составить план действий. В противном случае нехватка микроэлементов, гормональные дисбалансы и метаболические нарушения могут нивелировать эффективность манипуляций", - заявила эксперт.

К обязательным анализам Шапиро отнесла: гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) для выявления метаболизма кожи и склонности к отекам и сухости; кортизол и ДГЭА-S для определения уровня стресса и биологического старения; витамин D, B12, ферритин, которые участвуют в микроциркуляции и регенерации; гликированный гемоглобин и инсулин.

Эксперт добавила, что общий белок и его фракции - важный маркер общего ресурса организма. При его снижении замедляются заживление и регенерация, снижается плотность кожи, появляется птоз тканей.

"У пациентов с дефицитом белка, чаще всего у женщин с ограничительным питанием или патологиями ЖКТ, результаты от инъекционных и аппаратных процедур могут быть слабо выражены или нестабильны. В таких случаях эстетическая тактика требует предварительной нутритивной коррекции", - пояснила Шапиро.

Она также обратила внимание на важность поддержания активности митохондрий - структур, отвечающих за выработку энергии в клетках.

"Это не просто про заряд сил, но и про возможность репродуцировать и накапливать энергию, грамотно распределять ее в фазах дефицита, при этом сохраняя продуктивность и стрессоустойчивость клеток к факторам внешней среды. В синергии это все дает усиление эффективности всех эстетических процедур", - отметила эксперт.


