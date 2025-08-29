Стала известна возможная причина, из-за которой человечество страдает от головных болей

Исследователи выяснили, что некоторые случаи головных болей у современных людей могут быть связаны с генетическим наследием неандертальцев, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Evolution, Medicine and Public Health, гены древних гоминид могут способствовать развитию редкого дефекта мозга, известного как аномалия Киари (Chiari malformation), который вызывает дискомфорт и болевые ощущения в голове у некоторых пациентов.

Аномалия Киари возникает, когда нижняя часть мозга - мозжечок - частично проникает в отверстие черепа, где находится начало спинного мозга. Это происходит из-за неправильной формы черепа и встречается примерно у одного человека из ста. У большинства это проявляется в виде головных и шейных болей, но в тяжёлых случаях может развиться серьёзная неврологическая симптоматика.

Ранее считалось, что такие анатомические особенности могли возникнуть в результате эволюционных изменений или случайных мутаций. Однако новое исследование предполагает, что эти черты могли быть унаследованы от неандертальцев.

Группа учёных под руководством доктора Кимберли Пломп сравнила трёхмерные модели черепов современных людей - как с диагнозом, так и без него - с черепами древних гоминидов: Homo erectus, Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis. Оказалось, что форма черепа у людей с аномалией Киари наиболее близка к черепам неандертальцев.

Это позволяет предположить, что гены, отвечавшие за развитие черепа у неандертальцев, могли сохраниться в геноме современного человека благодаря скрещиванию между видами. При этом в комбинации с другими генами Homo sapiens они начали вызывать патологии развития.

По оценкам учёных, до 45% генома неандертальца сохранилось в популяции современных людей, хотя распределение этих генов различается по регионам. Например, жители Восточной Азии имеют до 4% неандертальских генов, тогда как у многих африканцев их практически нет.