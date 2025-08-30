Врач рассказал, как лечить акне в зрелом возрасте

Лазерные пилинги помогают при лечении акне в зрелом возрасте. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков, передает Day.Az.

"При угревой болезни терапия направлена в первую очередь на очистку кожи. Нужно убрать гиперкератоз, то есть очистить кожу от утолщенного рогового слоя. Для этого используются лазерные пилинги, которые также с помощью инфракрасного излучения убирают очаги воспаления. Мы применяем ниодимовый и эрбиевый лазер, которые уже на начальном этапе лечения помогают устранять последствия угревой болезни", - заявил эксперт.

Следующим этапом идет стабилизация салоотделения. Врач заявил, что для этого чаще всего используются медикаментозные методы. По словам Новикова, далее специалисты применяют внутривенное лазерное облучение крови, криомассаж и электрокоагуляцию глубоких гнойников при необходимости. Он пояснил, что на приостановку воспалительного процесса уходит в среднем полтора-два месяца.

Врач рассказал, что после этого косметологи приступают к выравниванию кожи.

"Зеленый лазер устраняет красноту, фотодинамическая терапия или микроигольчатая терапия помогают быстро и эффективно справиться с задачей", - объяснил косметолог.

Новиков обратил внимание, что позднее женское акне требует обращения к двум специалистам параллельно: это дерматолог-косметолог и гинеколог-эндокринолог. Если доверить лечение только одному специалисту, вероятность успеха сильно падает.

"Во взрослом возрасте терапия акне должна начинаться с выявления основных провоцирующих факторов и причин, вызывающих отягощение течения болезни. Для этого следует подключить к лечению еще и гастроэнтеролога", - посоветовал косметолог.

Новиков рассказал, что при борьбе с акне также нужно соблюдать диету. Врач призвал исключить продукты, провоцирующие резкие скачки сахара в крови и повышение инсулина.

Он также заявил, что важно ограничить пищу, стимулирующую активность сальных и потовых желез, так как это усугубляет воспалительные процессы в коже. К таким продуктам относятся: молоко, сыр, творог, кофе, алкоголь, свинина, сливочное масло, маргарин, сахар, белый хлеб, фастфуд, острые специи и соусы.

Для улучшения состояния кожи Новиков посоветовал включить в рацион продукты, содержащие омега-3 (лосось, семена льна), цинк (тыквенные семечки, печень), клетчатку (брокколи, цельнозерновые крупы).