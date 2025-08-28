Прием популярного обезболивающего связали с высоким риском деменции

Прием габапентина - лекарства от хронической боли в пояснице - может быть связан с развитием деменции и когнитивных нарушений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine (RAPM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа медицинских записей более 52 тысяч пациентов в США за последние 20 лет. У испытуемых, которым препарат выписали шесть и более раз, риск деменции увеличивался на 29%. Вероятность развития легких когнитивных нарушений была еще выше и составляла 85%.

При легких когнитивных расстройствах наблюдаются нарушения поведения и эмоций - повышенная тревожность, аффективная неустойчивость, суетливость и рассеянность. Также могут снижаться познавательные функции: память, внимание, концентрация, восприятие информации и логическое мышление.

Особенно тревожными, по словам исследователей, оказались данные по возрастной группе 35-49 лет. У таких добровольцев при длительном приеме габапентина риск деменции повышался вдвое, а когнитивных нарушений - втрое.

Авторы отмечают, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь. Ученые объяснили, что габапентин считается безопасной альтернативой опиоидам и широко используется при нейропатической боли. Однако они подчеркивают, что препарат может представлять опасность для мозга, особенно при длительном применении.