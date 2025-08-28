28 августа 2025

28 августа 2025 11:48

Ведущий «Модного приговора» назвал один из главных трендов осени

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов заявил, что осенью будут актуальны женственные образы. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Курс на женственность! Приталенный силуэт, судя по показам именитых дизайнеров, будет одним из самых актуальных в наступающем сезоне", - отметил Рогов.

Стилист рекомендовал обратить внимание на пальто и жакеты скульптурных форм, а также на топы и платья с басками. Ведущий "Модного приговора" поделился кадрами с показов Домов моды, чтобы продемонстрировать, с чем можно сочетать такие предметы гардероба.


Просмотров: 92

