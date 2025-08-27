Названы продукты, нарушающие работу печени

Международная команда ученых выяснила, что повреждения печени, вызванные неалкогольной жировой болезнью (НАЖБП), могут провоцировать воспаление мозга и способствовать развитию тревожных состояний. Исследование на мышах показало: при диете с высоким содержанием жиров и фруктозы у животных нарушалась работа печени, что запускало цепочку изменений в крови и нервной системе. Работа опубликована в журнале Psychopharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

НАЖБП - одно из самых распространенных заболеваний печени, связанное с ожирением, диабетом 2-го типа и метаболическим синдромом. Обычно оно протекает бессимптомно, но при прогрессировании может привести к воспалению, фиброзу и циррозу. Специфических лекарств пока не существует, основной метод лечения - коррекция питания и образа жизни.

В новом исследовании группа Хунмэй Ду показала, что у мышей, которых кормили жирной пищей и поили сиропом с 12,5% фруктозы, формировалась картина НАЖБП и тревожное поведение. У животных фиксировалось накопление жира в печени, повышение уровней ферментов АЛТ и АСТ, рост концентрации глутамата и провоспалительных молекул - не только в печени, но и в гиппокампе и коре головного мозга.

Ученые проверили действие корилагина - природного соединения из плодов лонгана, обладающего гепатопротекторными свойствами. Оказалось, что его введение снижает воспаление, нормализует уровень глутамата и уменьшает тревожные проявления у мышей с поврежденной печенью.

Однако в другой экспериментальной модели, где тревожность вызывалась социальным стрессом без поражения печени, корилагин не подействовал. Это указывает на то, что его эффект опосредован через защиту печени и предотвращение ее влияния на мозг, а не связан с прямым успокаивающим действием.

"Наши результаты показывают, что повреждения печени при НАЖБП способны запускать воспаление мозга и вызывать тревожное поведение, а корилагин ослабляет эти проявления, защищая печень", - отметили авторы.