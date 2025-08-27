27 августа 2025

27 августа 2025 15:13

Ученые нашли способ повысить шанс забеременеть после 35

Генетическая проверка эмбрионов при ЭКО может ускорить наступление беременности у женщин старшего репродуктивного возраста. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Medicine (JCM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первое в мире рандомизированное контролируемое исследование, посвященное исключительно женщинам 35-42 лет - возрастной группе, где значительно выше риск хромосомных аномалий у эмбрионов. Для отбора использовалось преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидию (PGT-A), которое позволяет выявить эмбрионы с неправильным числом хромосом еще до переноса в матку.

В исследовании участвовали 100 пациенток клиники King's Fertility: половина прошла процедуру с использованием PGT-A, половина - без. Результаты показали, что частота родов после трех переносов эмбрионов составила 72% в группе PGT-A против 52% в контрольной группе. Кроме того, женщины с генетическим тестированием добивались беременности быстрее и с меньшим числом попыток.

"Женщины все чаще откладывают рождение ребенка на возраст старше 35 лет, и именно у них чаще возникают хромосомные аномалии эмбрионов, ведущие к неудачным имплантациям и выкидышам. Наши данные показывают, что использование PGT-A в этой группе может помочь быстрее достичь беременности и снизить эмоциональную нагрузку от повторных неудачных циклов", - отметил ведущий автор статьи доктор Юсуф Бибиджаун.

По словам профессора Сеша Сункары, сосредоточенность исследования на женщинах 35-42 лет и включение так называемых мозаичных эмбрионов делает его уникальным: "Если результаты подтвердятся в крупных многоцентровых исследованиях, это может серьезно повлиять на стратегию лечения, сокращая время до наступления беременности и снижая физическое и эмоциональное бремя ЭКО".


Просмотров: 146

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 682
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 788
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 997
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 730
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 722
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 447
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 579
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 949
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 975
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 753
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения