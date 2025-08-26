26 августа 2025

26 августа 2025 09:22

Найдена «ахиллесова пята» самой агрессивной формы рака кожи

Ученые из Швеции выявили слабое место самой агрессивной формы рака кожи - меланомы. Оказалось, что злокачественные клетки меланомы чрезмерно активизируют два ключевых процесса в митохондриях - клеточных "электростанциях". Блокировка этих процессов с помощью уже существующих препаратов эффективно уничтожает раковые клетки, не затрагивая при этом здоровые. Работа опубликована в журнале Cancer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования из Лундского университета проанализировали белковый состав 151 образца опухолевой и нормальной кожи. Они обнаружили, что наиболее опасные меланомы усиливают работу митохондриальных механизмов, отвечающих за синтез белков и выработку энергии из питательных веществ.

Блокировка этих процессов с помощью обычных антибиотиков (действующих на бактериальный синтез белка, схожий с митохондриальным) и ингибиторов энергетического обмена приводила к гибели опухолевых клеток. При этом здоровые клетки кожи практически не страдали.

"Меланома использует митохондрии как источник силы - и именно в этом ее уязвимость. Мы можем использовать уже существующие препараты, чтобы перекрыть этот путь и повысить эффективность терапии", - заявил руководитель работы доктор Йеованис Гиль.

Кроме того, исследователи предложили использовать митохондриальный белковый "отпечаток" как биомаркер - он поможет врачам определить, подойдет ли пациенту такая терапия.

По мнению авторов, это открытие не только приближает персонализированное лечение меланомы, но и может лечь в основу комбинированных стратегий терапии и для других устойчивых к лечению видов рака.


