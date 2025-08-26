Гинеколог посоветовала лучшие продукты для поддержки гормонального баланса

Гормональный баланс - это фундамент женского здоровья, оказывающий прямое влияние на репродуктивную функцию, общее самочувствие, эмоциональное состояние и внешность. И мощным инструментом поддержания гормонального равновесия является грамотно подобранный рацион, рассказала "Газете.Ru" врач -гинеколог, врач -репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Ольга Майорова, передает Day.Az.

По ее словам, к полезным для гормонального баланса относятся крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, белокочанная капуста). Они содержат индол-3-карбинол (I3C), который помогает печени метаболизировать эстрогены и выводить их из организма.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме. Воспаление может нарушать гормональный баланс, поэтому употребление жирной рыбы способствует его нормализации", - продолжила Майорова.

Полезны для гормонального баланса и семена льна. Они содержат лигнаны, которые действуют как фитоэстрогены, то есть обладают свойствами, сходными с эстрогенами. Лигнаны могут оказывать как эстрогенное, так и антиэстрогенное действие в зависимости от уровня собственных гормонов в организме, помогая поддерживать баланс.

"Авокадо содержит полезные жиры, клетчатку и витамины, которые необходимы для здоровья гормональной системы. Полезные жиры участвуют в синтезе гормонов, а клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что также важно для гормонального баланса", - добавила специалист.

Еще один продукт, на который она обратила внимание - яйца, назвав их отличным источником белка, витаминов и минералов, включая витамин D и холин. Витамин D важен для здоровья костей и иммунной системы, а также участвует в регуляции гормонов. Холин необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.

Говоря о бобовых (чечевица, фасоль, нут), врач отметила, что это источник растительного белка, клетчатки и фитоэстрогенов. Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшают пищеварение и оказывают положительное влияние на гормональный фон.

"Ягоды (черника, малина, клубника) богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений и снижают уровень воспаления. Они также содержат фитоэстрогены и клетчатку, которые способствуют поддержанию гормонального баланса", - рассказала гинеколог.

Полезными для гормонального баланса она также назвала орехи (миндаль, грецкие орехи) и семена тыквы и подсолнечника.

"Питание - лишь один из элементов системы. Не менее важен здоровый сон, регулярная физическая активность, управление стрессом и отказ от вредных привычек. Рацион же стоит корректировать с учетом возраста, уровня активности и особенностей здоровья. При наличии любых гормональных нарушений необходимо обратиться к врачу для полного обследования и назначения терапии", - резюмировала Майорова.