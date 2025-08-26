26 августа 2025

26 августа 2025 11:47

Женщинам порекомендовали добавить в рацион один овощ

Женщинам, следящим за фигурой, стоит добавить в ежедневный рацион один помидор. Об этом рассказал эндокринолог Франсиско Росеро, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Врач отметил, что, несмотря на низкокалорийность помидоров, в них содержится большое количество витаминов С и калия. Помимо этого, помидоры содержат много антиоксидантов, которые защищают организм человека от негативных последствий окислительного процесса.

Росеро добавил, что благодаря ежедневному поеданию помидоров может снизиться артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови.

- У женщин, которые едят один помидор каждый день на обед, наблюдается более высокая скорость потери веса, - отметил Росеро в беседе с El Economista.

Диетолог Анджела Квинтас заявила, что многие люди предпочитают завтракать хлебом со сливочным маслом, однако от этого популярного блюда она рекомендовала отказаться.


