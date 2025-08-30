30 августа 2025

30 августа 2025 09:19

Названо осложнение при родах, повышающее риск инфаркта и инсульта

Женщины, столкнувшиеся с сильным кровотечением после родов (постпартальным кровотечением, или ППК), подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, и этот риск может сохраняться до 15 лет. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 9,7 миллиона женщин из Европы, Северной Америки и Азии. Работа опубликована в журнале The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (JMFNM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщины с PPH на 76% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность), а риск тромбоэмболических осложнений (например, образования тромбов) возрастает в 2,1 раза. Особенно высокий риск наблюдается в первый год после родов, но он может сохраняться до 15 лет, особенно у женщин с осложнениями во время беременности - такими как преэклампсия.

"ППК традиционно рассматривается как кратковременная угроза, заканчивающаяся с остановкой кровотечения. Но наши данные показывают, что его последствия могут сказываться на здоровье сердца еще долгие годы", - отметил ведущий автор исследования доктор Мангалла Паска Уардхана из Университета Эйрланга.

Ученые призывают включить в послеродовую помощь кардиологическое наблюдение для женщин, перенесших тяжелое кровотечение. Это может стать простым и доступным шагом к ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что серьезность кровотечения - особенно в случаях, где потребовалось переливание крови, - коррелирует с более высоким риском заболеваний сердца и сосудов.

"В конечном счете, когда мы заботимся о здоровье женщин после родов, мы укрепляем здоровье целых семей и сообществ", - подчеркнул доктор Уардхана.

Исследователи надеются, что их работа повлияет на клинические рекомендации. Пока большинство данных получено из богатых стран, однако наибольший бремя ППК приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, где доступ к послеродовой помощи ограничен.


