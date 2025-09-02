Выявлен тревожный эффект разрыва отношений для мужчин

Мужчины, пережившие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском самоубийства. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Bulletin. Анализ 75 научных работ из 30 стран с участием более 106 миллионов мужчин показал: после разрыва отношений вероятность суицида возрастает почти в пять раз по сравнению с женатыми мужчинами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Статистика особенно тревожная для молодых: у мужчин младше 35 лет после расставания риск самоубийства возрастает почти в девять раз. Для разведенных этот показатель в среднем выше в 2,8 раза.

Исследователи связывают это не только с эмоциональной болью - стыдом, тревогой и ощущением утраты, - но и с социальной изоляцией. Многие мужчины опираются на партнершу как на основной источник поддержки и после расставания оказываются в одиночестве.

Авторы работы предлагают развивать навыки эмоциональной регуляции, создавать группы поддержки и уделять больше внимания мужчинам, переживающим тяжелый разрыв, чтобы снизить риски и помочь сохранить жизнь.