2 сентября 2025

2 сентября 2025 11:52

Выявлен тревожный эффект разрыва отношений для мужчин

Мужчины, пережившие расставание или развод, сталкиваются с резко возросшим риском самоубийства. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Bulletin. Анализ 75 научных работ из 30 стран с участием более 106 миллионов мужчин показал: после разрыва отношений вероятность суицида возрастает почти в пять раз по сравнению с женатыми мужчинами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Статистика особенно тревожная для молодых: у мужчин младше 35 лет после расставания риск самоубийства возрастает почти в девять раз. Для разведенных этот показатель в среднем выше в 2,8 раза.

Исследователи связывают это не только с эмоциональной болью - стыдом, тревогой и ощущением утраты, - но и с социальной изоляцией. Многие мужчины опираются на партнершу как на основной источник поддержки и после расставания оказываются в одиночестве.

Авторы работы предлагают развивать навыки эмоциональной регуляции, создавать группы поддержки и уделять больше внимания мужчинам, переживающим тяжелый разрыв, чтобы снизить риски и помочь сохранить жизнь.


Просмотров: 207

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 1 482
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 323
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 4 788
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 389
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 184
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 14 962
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 459
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 232
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 218
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 073
Как начать знакомство с мужчиной