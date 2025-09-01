Ученые выяснили, почему люди «заедают» стресс

Многие люди во время стресса начинают "налегать" на сладкое, жирное и мучное. Исследователи из Техасского университета A&M выяснили, что такой поведение может быть не просто реакцией на угрозу, а выражением страха неопределенности. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 142 студента. Участников попросили представить себя в одной из трех жизненных ситуаций: стабильной и безопасной, связанной с экономической нестабильностью (например, потерей работы или долговыми проблемами), либо в опасной среде с риском насилия. После этого добровольцам показывали пары изображений с низко- и высококалорийной пищей.

Ученые с помощью технологии отслеживания взгляда фиксировали, на каких фотографиях внимание испытуемых задерживалось дольше. В целом все участники быстрее замечали и дольше рассматривали калорийную и сытную еду. Однако особенно выраженной такая реакция была у тех, кто мысленно оказался в условиях экономических трудностей и возможного дефицита продуктов.

При размышлениях о потенциальных физических угрозах такой закономерности не наблюдалось, а в спокойной обстановке некоторые люди, наоборот, проявляли больший интерес к низкокалорийной пище.

По мнению авторов, в условиях неопределенности организм инстинктивно стремится запастись энергией - особенно когда предвидятся ограничения в еде. Такой поведенческий паттерн, вероятно, закрепился в процессе эволюции и сохраняется до сих пор. Именно поэтому стресс часто вызывает тягу к калорийной пище, даже если физической потребности в ней нет.