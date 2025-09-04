Как кондиционер портит кожу лица?

Кондиционер вредит коже лица, вызывая обезвоживание и шелушение. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Александра Камышникова, передает Day.Az.

"Кондиционеры снижают влажность воздуха, что ведет к обезвоживанию, шелушению и повышенной чувствительности. Перепад температур между раскаленным асфальтом улицы и ледяным воздухом офиса - стресс для кожного барьера. Он ослабевает, теряет способность удерживать влагу и становится еще более уязвимым перед УФ-излучением", - заявила эксперт.

Косметолог отметила, что из-за кондиционера кожа может начать шелушиться или, наоборот, усиленно вырабатывать себум, пытаясь компенсировать потерю влаги, что ведет к закупорке пор.

Камышникова рассказала, что городской смог также провоцирует проблемы с кожей. По словам врача, его мельчайшие частицы действуют как микроскопические линзы, фокусируя и усиливая повреждающее действие ультрафиолета. Они проникают глубоко в поры, неся на своей поверхности тяжелые металлы и токсичные соединения.

"Эти вещества запускают в коже окислительный стресс. Свободные радикалы разрушают коллаген и эластин, повреждают клеточные мембраны, вызывают хроническое микровоспаление и провоцируют гиперпигментацию", - объяснила Камышникова.

Врач отметила, что смог также ускоряет старение и делает кожу тусклой. Она подчеркнула, что городские пыль и грязь забивают поры, оседают на коже и могут вызывать мелкие воспаления.

Камышникова рассказала, что от внешних агрессивных факторов можно защититься с помощью антиоксидантов, которые нейтрализуют повреждающее действие свободных радикалов, восстанавливают кожу и являются мощным оружием в борьбе с преждевременным старением.

"Среди самых эффективных - витамин С, он осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Еще сюда можно отнести витамин Е, который увлажняет и укрепляет защитный барьер, и ниацинамид (B3), снимающий воспаления и уменьшающий последствия УФ-излучения. Есть также ресвератрол и феруловая кислота, которые усиливают защиту от вредного воздействия городских загрязнений", - пояснила врач.

По словам косметолога, средства с гиалуроновой кислотой борются с обезвоживанием, вызванным сухим воздухом помещений и перепадами температур. Для восстановления кожи после воздействия смога и токсинов эксперт рекомендовала детокс-сыворотки.

Камышникова напомнила о важности ежедневного использования SPF-защиты летом, поскольку некоторые из средств, например, сыворотки с витамином С, повышают фоточувствительность кожи, что может привести к гиперпигментации. К тому же, длительное пребывание на солнце без SPF-защиты может привести к фотостарению.

Эксперт посоветовала утром нанести антиоксидантную сыворотку перед увлажняющим кремом с SPF 30-50 широкого спектра, а вечером после очищения кожи с помощью масла и пенки использовать тоник и увлажняющую сыворотку перед ночным кремом.