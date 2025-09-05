5 сентября 2025

5 сентября 2025 09:30

Стилистка назвала одежду, которую не стоит носить после 50 лет

Стилистка Нерис, более известная в соцсетях под никнеймом @style_by_nerys1, призвала женщин старше 50 лет избавиться от трех вещей в гардеробе.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 149 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт указала на жилет. "Если ты не ходишь в походы, то почему ты все еще его носишь?" - с иронией поинтересовалась она у подписчиков.

Кроме того, Нерис порекомендовала забыть о флисовых кофтах. "Тот же принцип. Если ты не собираешься в поход или на долгую прогулку с собакой, то зачем ты носишь флис даже во время шопинга в супермаркете?" - сказала специалистка.

В заключение она упомянула кардиган-водопад, выполненный из трикотажной ткани и оформленный неровными каскадными краями. "Третья вещь - худшая из всех перечисленных. Ее лучше сдать на благотворительность или просто выкинуть", - заявила она.


