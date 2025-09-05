Медик объяснил, как стресс влияет на раннее поседение волос

Седые волосы - это не только естественный процесс старения, но и возможный сигнал о различных физиологических изменениях в организме.

Как передает Day.Az, что вызывает седину, и могут ли внешние факторы, такие как стресс или неправильный уход за волосами, ускорить этот процесс рассказали в газете "Гуанмин жибао".

Согласно данным издания, волосы темнеют из-за пигмента меланина, который производится в волосяных фолликулах. Однако с возрастом или под воздействием определенных факторов этот процесс замедляется. Основной причиной появления седых волос считается снижение активности меланоцитов - клеток, отвечающих за синтез меланина. С возрастом количество этих клеток уменьшается, что и приводит к побелению волос. Однако есть и другие причины, которые могут привести к преждевременному появлению седины

Исследования показали, что продолжительный стресс действительно может ускорить превращение черных волос в седые. Это связано с воздействием стресса на организм, что может нарушить нормальное функционирование волосяных фолликулов и ускорить потерю пигмента.

Кроме того, ученые из Университета Брэдфорда предполагают, что накопление перекиси водорода в корнях волос, вызванное естественным процессом старения и стрессом, может привести к разрушению меланоцитов и, как следствие, к седению волос.

Некоторые ошибочно полагают, что вырывание седых волос способствует росту черных. Это миф, не имеющий научного подтверждения. Каждый волос растет из своего фолликула, и вырывание не может вернуть пигмент в меланоциты. Напротив, частое удаление седых волос может повреждать фолликулы, что в дальнейшем может привести к облысению или развитию фолликулита.

При регулярном выдергивании волос также увеличивается риск инфицирования фолликулов, что вызовет воспаление и усугубит проблему.

"Если часто выдергивать волосы, волосяные фолликулы могут повредиться, а на их месте может развиться инфекция", - предупреждает Ву Цзяньбо, главный врач дерматологического отделения Центральной южной больницы Уханьского университета.