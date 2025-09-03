Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

Звездная стилистка и имидж-консультант Дженни Ли назвала самую модную обувь на осень.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует Real Simple.

В первую очередь специалистка отметила сапоги с голенищем выше колена. "Они были замечены на подиумах в самых разных стилях - от романтических у Chloe до минималистичных у Stella McCartney, а также классических, как у Vivienne Westwood", - объяснила она.

Кроме того, Ли внесла в свой перечень лоферы, туфли фасона "Мэри Джейн" и кроссовки на тонкой подошве и с минималистичным дизайном. Вдобавок она выделила таби (ботинки с раздвоенным носом - прим. "Ленты.ру") и обувь с металлическими деталями.

В заключение эксперт упомянула сапоги с квадратным носом и туфли на каблуках, дополненные ремешком на щиколотке. По ее словам, последний вариант можно сочетать с юбкой средней длины, блузкой и свитером с V-образным вырезом.