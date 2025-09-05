5 сентября 2025

5 сентября 2025 16:50

Названы самые модные вещи осени 2025 года

Редакторы Elle назвали самые модные вещи осени 2025 года. Материал на эту тему опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь читателей призвали обратить внимание на яркие цвета, в том числе оранжевый, фиолетовый, желтый, синий и другие оттенки, которые вытеснят монохром и пастель. Кроме того, актуальными останутся оверсайз-свитера и кардиганы различного кроя, а также кожаные вещи, особенно в дерзком байкерском и рокерском стилях.

К тому же популярность обретут предметы гардероба структурного кроя и верхняя одежда из искусственного меха. "Особенно дубленки и длинные шубы", - подытожили обозреватели.


Просмотров: 160

