4 сентября 2025

4 сентября 2025 17:09

Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

Невролог Александр Шишонин назвал привычку, кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону.

Об этом врач рассказал во время выступления на сессии Восточного экономического форума, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Шишонина, максимального оздоравливающего эффекта помогает достичь ходьба в ускоренном темпе, которой можно заниматься от получаса до часа в день. Врач порекомендовал приучиться ходить чуть-чуть быстрее, чем человек ходит обычно. "Как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект", - объяснил он.

Шишонин подчеркнул, что все ведущие медицинские исследования подтверждают большую пользу ходьбы в ускоренном темпе.


