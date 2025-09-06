6 сентября 2025

6 сентября 2025 11:44

Как тренд на эстетику clean girl скажется на индустрии красоты?

В мире набирает популярность эстетика clean girl (чистая девушка), которая подразумевает чистоту, минимализм и естественность, однако, она не сильно повлияет на beauty-индустрию.

Как передает Day.Az, об этом в интервью радио Sputnik рассказала автор Telegram-каналов о моде "Не бьюти единым" и "Банки-склянки" Анна Федорова.

Многие девушки стали отказываться от наращивания ресниц, ногтей и перманентного макияжа, заметила она. При этом, по ее словам, на смену стремлению к естественности может прийти другой тренд. Эксперт отметила, что подобные течения регулярно сменяются.

"Я считаю, что через несколько месяцев, а может и лет это все вернется назад. Скажут инфлюенсеры, что вновь стало модно покрывать ногти лаком, их начнут опять покрывать", - заключила Федорова. 


