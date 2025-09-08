Привычка выдавливать прыщи может быть психическим расстройством

Бывает так, что хочется почесать кожу без видимой причины или выдавить появившийся на ней прыщ, особенно если он созрел. Однако если у человека возникает навязчивое желание постоянно что-либо делать со своей кожей, например, ковырять ее неровности, расчесывать высыпания или ранки, то подобное поведение может быть признаком дерматилломании. Что это за состояние, почему возникает и к чему может приводить, "Газете.Ru" рассказала врач-дерматовенеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Новикова, передает Day.Az.

Дерматилломания, или невротические экскориации, - это психическое расстройство, при котором человек склонен регулярно повреждать собственную кожу, например, царапать или выдавливать на ней прыщи, причем эти действия не поддаются контролю. Оно входит в группу расстройств обсессивно-компульсивного спектра, для которых характерны навязчивые мысли, образы или идеи.

"Причиной развития дерматилломании в 48-68% случаев являются депрессия, биполярное расстройство и дистимия - хронически подавленное настроение. В остальных случаях появление данного состояния может быть связано с тревожными расстройствами, например, такими как фобии, панические расстройства, а также ипохондрия - чрезмерная озабоченность состоянием своего здоровья", - рассказывает врач.

Симптомы дерматилломании проявляются самоповреждением кожных покровов с помощью ногтей или острых предметов. У пациента может быть одновременно наличие как "свежих" очагов повреждений кожи, например, расчесов, ссадин, кровоподтеков или язв, так и "старых" в виде корок, рубцов и бесцветных участков кожи. Данные повреждения чаще всего расположены на коже лица, верхних и нижних конечностях, а также на верхней трети спины.

"Как правило, пациенты сначала обращаются к дерматологу, а не к психиатру, поскольку убеждены, что повреждения кожи связаны с дерматологическим заболеванием. Однако основное лечение данного состояния заключается в коррекции психического состояния. При отсутствии своевременной терапии дерматилломания может приводить к длительно незаживающим повреждениям кожи, образованию рубцов, развитию различных инфекционных заболеваний кожи, а также существенно снижать качество жизни человека", - уточняет Новикова.

Диагностика устанавливается на основании визуального осмотра и тщательного опроса пациента на предмет регулярного стресса, приема лекарственных средств, а также частоты возникновения повреждений кожи. После диагностики дерматолог направляет пациента на консультацию к профильному специалисту - психиатру, психотерапевту или неврологу.

Лечение дерматилломании проводят с помощью медикаментозной терапии: по показаниям пациенту могут назначить антидепрессанты, анксиолитики или противотревожные препараты. Также ему могут назначить симптоматическое лечение, например, вспомогательную ранозаживляющую терапию.

"Специфической профилактики дерматилломании не существует. Общая профилактика этого состояния заключается в своевременном выявлении и лечении психических расстройств и расстройств настроения, соблюдении режима труда и отдыха, в снижении стрессовых нагрузок, а также в поддержании положительного микроклимата в семье и на работе", - рассказывает врач.