Назван способ полностью избавиться от аллергии за пять лет

Метод АСИТ - аллерген-специфическая иммунотерапия - может помочь полностью устранить аллергию в срок до пяти лет. Он предполагает введение в организм небольших, но постепенно увеличивающихся доз "раздражителей". Об этом "Газете.Ru" рассказала аллерголог-иммунолог Каринэ Варданян, врач высшей категории и руководитель отделения аллергологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС), передает Day.Az.

"Принцип работы метода заключается в получении небольших доз аллергена под язык. Это могут быть капли или таблетки. Есть также инъекционный способ введения аллергена, который предполагает посещение клиники. Полный курс лечения обычно занимает от трех до пяти лет", - рассказала "Газете.Ru" специалист.

Врач отметила, что за это время завершается процесс адаптации организма к аллергену.

"АСИТ чаще всего назначают при заболеваниях дыхательных путей, включая сезонную аллергию, круглогодичный ринит и атопическую бронхиальную астму. Метод особенно показан тем, кто не может полностью исключить контакт с аллергенами - например, с пыльцой, шерстью животных, клещами домашней пыли или плесенью", - уточнила доктор Варданян.

Отмечается, что время начала терапии зависит от типа аллергена. При пыльцевой аллергии АСИТ рекомендуется начинать за четыре месяца до сезона цветения. В случае бытовых аллергенов терапию можно проводить в любое время года. Однако лечение не назначается во время обострения болезни или других острых состояний, а также противопоказано детям младше пяти лет.

По словам Варданян, метод показывает высокую эффективность: у большинства пациентов симптомы ослабевают или исчезают полностью. Кроме того, АСИТ помогает сократить или полностью отменить прием антигистаминных препаратов. После завершения терапии многие пациенты возвращаются к обычной жизни без необходимости постоянной медицинской поддержки.