Женщинам перечислили четыре распространенные ошибки при маникюре

Подолог Мануэль Видаль заявил, что женщины при выполнении маникюра совершают четыре распространенные ошибки. Их он перечислил в разговоре с изданием 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде всего Видаль призвал отказаться от полуперманентного лака, так как он может привести к атрофии ногтей. Также он посоветовал соблюдать осторожность при использовании пилочки. Дело в том, что если подпилить ногти слишком сильно, то можно повредить их защитный слой.

Кроме того, врач порекомендовал наносить на руки солнцезащитный крем, перед тем как поместить их в ультрафиолетовую лампу, и отказаться от жидкостей для снятия лака, в составе которых имеется ацетон. Такие средства могут повредить не только ногти, но и кожу вокруг них, предупредил специалист.