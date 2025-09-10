10 сентября 2025

10 сентября 2025 15:12

Врач назвал три простых действия для выявления инсульта

Инсульт можно заподозрить по нескольким очевидным симптомам, возникающим внезапно, поскольку патология обычно развивается в течение нескольких минут, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Своим мнением она поделилась в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Терапевт рассказала, что если человек почувствовал себя плохо, достаточно попросить его выполнить три простейших действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и сказать любую простую фразу, например "небо голубое", "поле зеленое", "шар круглый". Человек, у которого вследствие инсульта нарушена работа мозга, не сможет выполнить ни одно из этих действий, пояснила она.

"Эти основные признаки развития инсульта объединены в правило "удар" - по начальным буквам слов "улыбка, движение, артикуляция". При этом последняя буква "р" подсказывает решение - при наличии хотя бы одного из диагностических симптомов необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи", - объяснила Пивоварова.

Среди прочих симптомов доктор отметила такие как резкая головная боль, головокружение, спутанность сознания, тошнота, рвота, нарушение зрения вплоть до слепоты. При этом нельзя ждать, что инсульт пройдет сам - "золотое окно" для его эффективного лечения не превышает четырех с половиной часов, дополнила она.


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 838
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 972
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 156
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 888
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 898
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 603
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 744
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 104
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 133
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 926
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения