Врач назвал три простых действия для выявления инсульта

Инсульт можно заподозрить по нескольким очевидным симптомам, возникающим внезапно, поскольку патология обычно развивается в течение нескольких минут, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Своим мнением она поделилась в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Терапевт рассказала, что если человек почувствовал себя плохо, достаточно попросить его выполнить три простейших действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и сказать любую простую фразу, например "небо голубое", "поле зеленое", "шар круглый". Человек, у которого вследствие инсульта нарушена работа мозга, не сможет выполнить ни одно из этих действий, пояснила она.

"Эти основные признаки развития инсульта объединены в правило "удар" - по начальным буквам слов "улыбка, движение, артикуляция". При этом последняя буква "р" подсказывает решение - при наличии хотя бы одного из диагностических симптомов необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи", - объяснила Пивоварова.

Среди прочих симптомов доктор отметила такие как резкая головная боль, головокружение, спутанность сознания, тошнота, рвота, нарушение зрения вплоть до слепоты. При этом нельзя ждать, что инсульт пройдет сам - "золотое окно" для его эффективного лечения не превышает четырех с половиной часов, дополнила она.