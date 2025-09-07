7 сентября 2025

7 сентября 2025 14:45

Врач рассказала, когда питье воды может усугубить изжогу

Употребление большого количества воды на голодный желудок может стать причиной кислотного рефлюкса и вздутия живота. Об этом предупредила британский диетолог Молли Пеллетье.

Как передает Day.Az, слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач объяснила, что кислотный рефлюкс возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Это происходит, когда нижний сфинктер пищевода не закрывается должным образом после прохождения пищи в желудок. При этом возникает ощущение жжения, известное как изжога.

По словам диетолога, изжога может быть связана с различными факторами, такими как стресс, неправильное питание, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако провоцировать кислотный рефлюкс могут и "безобидные" привычки.

"Если пить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота, отрыжки и дискомфорта в области груди увеличивается", - уточнила эксперт.

Для сохранения хорошего самочувствия доктор Пеллетье также советует пить воду между приемами пищи, а не непосредственно перед едой, во время или сразу после.

"Хотя для большинства людей стакан воды во время еды безопасен, выпивать слишком много во время еды не рекомендуется. Избыток жидкости увеличивает общий объем содержимого желудка и оказывает давление на клапан, который препятствует обратному забросу желудочной кислоты в пищевод", - отметила специалист.

К другим факторам риска изжоги относятся слишком быстрый прием пищи, употребление алкоголя, кофеина и шоколада. 


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 806
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 932
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 126
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 853
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 862
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 566
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 711
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 072
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 106
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 890
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения