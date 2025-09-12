12 сентября 2025

12 сентября 2025 16:42

Джорджо Армани завещал наследникам продать свой бренд

Итальянский модельер Джорджо Армани завещал наследникам постепенно продать или провести первичное размещение акций своего бренда Giorgio Armani. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, наследники должны продать 15 процентов акций модного дома в течение 18 месяцев, а остальную часть - тому же покупателю в течение трех-пяти лет. При этом Армани считает приоритетными клиентами LVMH, L'Oréal и бренд оптики EssilorLuxottica.

"Наследникам следует рассмотреть возможность будущей продажи других компаний в сфере моды и предметов роскоши, с которыми у компании Армани имеются коммерческие связи", - отмечается в сообщении.


