26 июля 2025

26 июля 2025 10:03

«Бабушкино платье» стало трендом лета

"Бабушкино платье" стало трендом лета 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте итальянской версии издания Vogue.

Речь идет о белых воздушных платьях различных фасонов, напоминающих ночные рубашки в "бабушкином" стиле. Они могут быть выполнены из хлопка, льна и вискозы и оформлены кружевом, вышивкой или оборками. Подобные изделия предлагается носить с босоножками на плоской подошве и плетеными сумками.

Отмечается, что в настоящее время указанные предметы гардероба представлены в коллекциях таких брендов, как Isabel Marant, Zara, H&M, Mango и Valentino Garavani.


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