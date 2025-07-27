Модное в 90-х платье вновь стало трендом

Модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет о бандажных фасонах данного предмета гардероба, которые появились на показе французского бренда Herve Leger в 1992 году. Впоследствии указанные облегающие фигуру изделия популяризовали знаменитости. Среди них - манекенщицы Синди Кроуфорд, Карен Мюлдер и Наоми Кэмпбелл.

Кроме того, вклад в распространение бандажных платьев внесла актриса Сальма Хайек. Звезда появилась в сиреневой модели Herve Leger длины мини с тонкими бретелями на премьере фильма "Смертельное оружие - 4" в 1998 году и, по словам журналистов, произвела фурор.

В настоящее время вновь наблюдается интерес к упомянутой вещи. Отмечается, что на сайте онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop количество поисковых запросов "бандажное платье" за последние три месяца увеличилось на 1280 процентов.