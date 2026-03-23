Названы главные причины отеков по утрам

Врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала россиянам о главных причинах отеков по утрам, которые не вызваны проблемами со здоровьем. Их доктор перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Основной причиной отеков, не связанной с проблемами со здоровьем, диетолог назвала избыток соли в меню. Она напомнила, что соль в большом количестве содержится не только в соленьях и консервах, но и в фастфуде, колбасах, соусах и хлебобулочных изделиях. "Если человек злоупотребляет солью, его почки не справляются. В результате жидкость задерживается в тканях, особенно на лице, веках и ногах", - пояснила Джутова.

Кроме того, вызывать отеки может алкоголь, поскольку он обезвоживает организм и тем самым перегружает почки. Другими возможными причинами этой проблемы врач назвала недостаток белка в рационе и употребление молочных продуктов при их непереносимости.