19 мая 2026 09:33

Биолог раскрыла, можно ли расчесывать мокрые волосы

Мокрые волосы сильнее склонны к повреждениям из-за ломкости и эластичности, поэтому расчесываться, пока они не высохли хотя бы на 70%, не рекомендуется. Об этом "Газете.Ru" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, передает Day.Az.

"Расчесывать мокрые волосы не рекомендуется, это может привести к их повреждению. Когда волосы намокают, их структура меняется. Кутикула (внешний слой) приподнимается, а сам стержень становится более эластичным и податливым. В таком состоянии волос сильно растягивается и легко ломается. Мокрый волос теряет способность сопротивляться механическому воздействию, и грубое движение расческой может буквально "разорвать" волосок. Лучше всего дождаться, когда волосы станут хотя бы на 70-80% сухими, прежде чем приступать к расчесыванию. Если волосы очень густые или вьющиеся, используйте только гребень с очень редкими зубьями и обязательный кондиционирующий спрей", - сказала она.


