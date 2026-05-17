Косметолог назвала рабочие способы, как избавиться от растяжек

Растяжки на коже (стрии) относятся к числу наиболее распространенных эстетических проблем кожи, а эффективность коррекции во многом зависит от того, насколько рано пациент начал лечение.

Как передает Day.Az, о том, почему появляются растяжки и какие современные методы помогают сделать их менее заметными, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Ирина Троицкая.

Как объяснила косметолог, растяжки представляют собой атрофические рубцы, возникающие при перерастяжении кожи после беременности, резкого набора или потери веса, а также на фоне гормонального дисбаланса. Все эти факторы приводят к снижению эластичности кожи и повреждению ее структуры.

По ее словам, лечение стрий - достаточно сложный процесс, который требует комплексного и профессионального подхода. При этом важно понимать: чем раньше пациент начинает заниматься коррекцией растяжек, тем более выраженного результата можно добиться.

"Сегодня на полках магазинов представлено огромное количество средств - кремы, масла, скрабы, домашние пилинги, которые активно рекламируются как способы борьбы со стриями. Однако важно понимать, что подобные продукты могут лишь улучшать качество кожи и увлажнять поверхностные слои эпидермиса, но не способны воздействовать на уже сформировавшуюся рубцовую ткань", - подчеркнула Троицкая.

Среди наиболее эффективных методов коррекции стрий врач выделила PRP-терапию.

"Эта процедура направлена на улучшение микроциркуляции и помогает сделать рубцы менее заметными. Наиболее выраженный эффект наблюдается при работе со "свежими" стриями - до шести месяцев", - объяснила Троицкая.

Еще одним эффективным методом косметолог назвала коллагенотерапию.

"Процедура стимулирует выработку собственного коллагена, способствует уплотнению дермы и выравниванию рельефа кожи", - уточнила она.

Кроме того, хорошие результаты показывает микроигольчатый RF-лифтинг.

"Процедура активизирует синтез коллагена и эластина, способствует сокращению кожного лоскута и делает стрии менее заметными. При этом методика эффективна как при "свежих", так и при более старых растяжках", - отметила врач.

Также специалист подчеркнула важность восполнения дефицитов витаминов и микроэлементов, в частности железа, цинка, витаминов A, D и K, которые напрямую влияют на качество и восстановительные способности кожи.