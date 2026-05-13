13 мая 2026

13 мая 2026 15:10

Обнаружен природный гормон, помогающий бороться с ожирением

Ученые Университета Оклахомы выяснили, что естественный гормон FGF21 способен обращать ожирение у мышей, воздействуя на определенные структуры мозга. Работа опубликована в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что этот гормон действует преимущественно через печень, однако новые данные показали: ключевая роль принадлежит мозгу. В частности, сигнал от FGF21 поступает в задний мозг - область, которая участвует в регуляции обмена веществ и аппетита.

Ученые установили, что гормон взаимодействует с такими структурами, как ядро одиночного пути и область пострема, которые затем передают сигнал в парабрахиальное ядро. Эта цепочка играет ключевую роль в снижении массы тела.

В отличие от популярных препаратов для похудения, действующих через снижение аппетита, FGF21 работает иначе - он усиливает метаболизм и помогает организму расходовать больше энергии.

Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может помочь создать более точечные и безопасные методы лечения ожирения. Сейчас аналоги FGF21 уже проходят клинические испытания, в том числе для терапии MASH - тяжелой формы жировой болезни печени.

При этом ученые подчеркивают, что результаты получены на животных, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить их применимость для человека. По мнению авторов, открытие может стать основой для новых подходов к лечению ожирения и метаболических заболеваний, сочетая влияние на мозг и обмен веществ.


