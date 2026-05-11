11 мая 2026 14:29

Названы три неэффективные добавки для борьбы с бессонницей

Врач Кармен Беллидо заявила, что три добавки, которые многие люди принимают для борьбы с бессонницей, являются неэффективными. Их она назвала в разговоре с изданием El Periodico De España, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Беллидо утверждает, что не существует никаких убедительных научных доказательств того, что мелатонин, валериана и магний помогают бороться с бессонницей. В связи с этим она посоветовала при возникновении проблем со сном обратиться к врачу, который подберет оптимальную терапию.

По словам специалистки, медикаменты далеко не всегда являются первой линией лечения бессонницы. Более того, некоторые лекарства, к примеру, бензодиазепины и Z-препараты, могут вызывать толерантность и зависимость, поэтому они должны использоваться кратковременно в острых случаях, предупредила Беллидо.


