Стилист рассказала, как выбрать украшение на помолвку

Какие формы и камни в помолвочных кольцах сейчас в тренде и как не прогадать с выбором.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Sunlight Наталья Смирнова.

По ее словам, когда мужчина заходит в ювелирный магазин, он чаще всего просит показать "классическое помолвочное кольцо". И продавец демонстрирует солитер - один камень и простая оправа.

"Чаще всего выбирают круглый вариант - не только из-за культовой истории, но и потому что у него лучшая игра света. Огранка "круг" рассчитана так, что свет, попадая в камень, преломляется и дает максимальный блеск и сияние", - объяснила она.

Классический круглый бриллиант - не единственный вариант. Овал - главный тренд последних лет, вероятно, из-за модели Хейли Бибер: визуально вытягивает палец и при том же весе в каратах смотрится крупнее круга. Еще в списке популярных форм изумрудная ступенчатая огранка, огранка "груша" и "Маркиз" - это форма "лодочка" с острыми концами.

Природным бриллиантам сегодня также есть альтернативы.

"Например, выращенные бриллианты - главная революция десятилетия. Это настоящий бриллиант: тот же химический состав, разница только в происхождении: один вырос в земле миллиарды лет, другой - в лаборатории за несколько недель. Невооруженным глазом их не отличить, даже опытному ювелиру нужен специальный прибор", - рассказала стилист.

Кроме того, все больше девушек выбирают цветные камни.

"Сейчас в тренде желтые бриллианты - от светло-желтых до насыщенных лимонных. Также часто выбирают сапфир, идеально подходящий для ежедневной носки. Самый известный пример - кольцо Кейт Миддлтон. Еще один вариант, изумруд, менее твердый, поэтому требует более аккуратной оправы и бережного ношения. При этом большинство изумрудов имеют включения и трещинки - это доказательство природного происхождения.

Но важно понимать, что цветной камень сложнее сочетать с обручальным кольцом. Если планируется носить два кольца вместе (помолвочное и обручальное), подумайте заранее, как они будут выглядеть в паре", - посоветовала эксперт.

Сейчас особенно популярно белое золото, особенно с круглыми бриллиантами классической огранки. Белый металл не отвлекает внимание от камня, работает как нейтральный фон.

Почти такой же популярностью пользуется розовое золото. Интересно, что этот металл востребован именно в нашей стране - на международном рынке его даже называют русским золотом. Менее популярны платина и желтое золото.

"Главный тренд последнего времени - толстые ободки и браслеты в пару к кольцу. Общий совет: при выборе металла смотрите на другие украшения девушки. Если она носит только белое - не дарите желтое. Универсального правильного варианта не существует - есть только подходящий конкретному человеку", - предостерегла стилист.