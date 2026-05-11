11 мая 2026

11 мая 2026 13:08

Стилист рассказала, как выбрать украшение на помолвку

Какие формы и камни в помолвочных кольцах сейчас в тренде и как не прогадать с выбором.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Sunlight Наталья Смирнова.

По ее словам, когда мужчина заходит в ювелирный магазин, он чаще всего просит показать "классическое помолвочное кольцо". И продавец демонстрирует солитер - один камень и простая оправа.

"Чаще всего выбирают круглый вариант - не только из-за культовой истории, но и потому что у него лучшая игра света. Огранка "круг" рассчитана так, что свет, попадая в камень, преломляется и дает максимальный блеск и сияние", - объяснила она.

Классический круглый бриллиант - не единственный вариант. Овал - главный тренд последних лет, вероятно, из-за модели Хейли Бибер: визуально вытягивает палец и при том же весе в каратах смотрится крупнее круга. Еще в списке популярных форм изумрудная ступенчатая огранка, огранка "груша" и "Маркиз" - это форма "лодочка" с острыми концами.

Природным бриллиантам сегодня также есть альтернативы.

"Например, выращенные бриллианты - главная революция десятилетия. Это настоящий бриллиант: тот же химический состав, разница только в происхождении: один вырос в земле миллиарды лет, другой - в лаборатории за несколько недель. Невооруженным глазом их не отличить, даже опытному ювелиру нужен специальный прибор", - рассказала стилист.

Кроме того, все больше девушек выбирают цветные камни.

"Сейчас в тренде желтые бриллианты - от светло-желтых до насыщенных лимонных. Также часто выбирают сапфир, идеально подходящий для ежедневной носки. Самый известный пример - кольцо Кейт Миддлтон. Еще один вариант, изумруд, менее твердый, поэтому требует более аккуратной оправы и бережного ношения. При этом большинство изумрудов имеют включения и трещинки - это доказательство природного происхождения.

Но важно понимать, что цветной камень сложнее сочетать с обручальным кольцом. Если планируется носить два кольца вместе (помолвочное и обручальное), подумайте заранее, как они будут выглядеть в паре", - посоветовала эксперт.

Сейчас особенно популярно белое золото, особенно с круглыми бриллиантами классической огранки. Белый металл не отвлекает внимание от камня, работает как нейтральный фон.

Почти такой же популярностью пользуется розовое золото. Интересно, что этот металл востребован именно в нашей стране - на международном рынке его даже называют русским золотом. Менее популярны платина и желтое золото.

"Главный тренд последнего времени - толстые ободки и браслеты в пару к кольцу. Общий совет: при выборе металла смотрите на другие украшения девушки. Если она носит только белое - не дарите желтое. Универсального правильного варианта не существует - есть только подходящий конкретному человеку", - предостерегла стилист.


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 663
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 574
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 539
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 717
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 218
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 742
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 729
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 332
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 983
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 463
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)