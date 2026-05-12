12 мая 2026

12 мая 2026 11:53

Названы главные правила безопасного загара

Для загара без вреда нужно использовать защитные кремы с SPF 30 или 50, наносить за 20 минут до выхода и обновлять каждые 2 часа. Об этом "Газете.Ru" рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина, передает Day.Az.

"Конечно же, загар вреден, так как ультрафиолет повреждает ДНК клеток и вызывает фотостарение и рак кожи. Для того, чтобы загорать без вреда, используйте защитные крема с SPF. Выбирайте крем с SPF 30 или 50. Наносите за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа (или после воды). Самое агрессивное солнце с 11:00 до 16:00. В это время УФ-индекс максимален. Для защиты в это время носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани. Кожа на лице наиболее уязвима к морщинам и пигментации из-за солнца", - отметила Лялина.

Она рекомендовала следить за индексом УФ (это показатель уровня ультрафиолетового излучения) - проверять прогноз погоды. Если УФ-индекс выше 3 - защита обязательна.

"После солнца используйте средства с пантенолом или алоэ вера для увлажнения. Не допускайте ожогов. Покраснение - это сигнал о серьезном повреждении. Солярии - это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин Д с утра, когда солнце только встало, и его лучи не агрессивны", - заключила Лялина.


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 2025 06:18

  • 2 559
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 2025 17:03

  • 3 980
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 10 642
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 907
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 16 416
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева