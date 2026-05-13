Врач составила топ самых бесполезных косметологических процедур

Сегодня косметология предлагает огромное количество процедур, обещающих быстрое омоложение, сияющую кожу и выраженный anti-age эффект. Однако часть методик уже утратила актуальность, а некоторые и вовсе вызывают сомнения с точки зрения эффективности и безопасности.

Как передает Day.Az, о них "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Руслана Марченко.

Одной из таких процедур врач назвала дарсонваль. Метод основан на воздействии токов высокого напряжения и малой силы.

"Во время процедуры может возникать кратковременное покраснение кожи за счет легкого температурного эффекта. Однако выраженного и стойкого результата это, как правило, не дает. Дарсонваль не способен существенно улучшить микроциркуляцию, стимулировать выработку коллагена или обеспечить долгосрочное омоложение кожи", - объяснила Марченко.

С осторожностью, по словам косметолога, стоит относиться и к глубоким кислотным пилингам, во время которых повреждаются глубокие слои кожи - дерма и базальная мембраны. Чаще всего используются составы на основе феноловой кислоты высокой концентрации. Реакция кожи на подобное воздействие может быть непредсказуемой, а восстановление занимает длительное время.

"Среди возможных осложнений - рубцы, гиперпигментация, стойкое покраснение кожи и повышенная чувствительность. Важно понимать, что современная косметология располагает более щадящими и безопасными методиками, которые позволяют добиться хорошего результата без столь агрессивного воздействия", - подчеркнула косметолог.

Неоднозначную репутацию, по ее словам, имеет и лазерный карбоновый пилинг. Несмотря на популярность процедуры, выраженного лечебного или омолаживающего эффекта она зачастую не дает.

"По сути, речь идет скорее о поверхностной полировке кожи. Карбоновый пилинг не решает проблему жирности, расширенных пор или воспалений, а полученный эффект обычно сохраняется недолго", - рассказала Марченко.

Еще одна процедура, вызывающая вопросы у специалистов, - BB Glow. Она предполагает введение в верхние слои кожи специальной сыворотки с тонирующим эффектом для создания визуально ровного тона лица без макияжа. Однако эффект от процедуры, по словам специалиста, временный и требует регулярного повторения. Кроме того, существует риск аллергических реакций, появления пятен, шелушения, сухости, отечности и даже обострения акне у пациентов, склонных к воспалениям.

"В вопросах косметологии важно ориентироваться не только на популярность процедур, но и на их доказанную эффективность и безопасность. Намного разумнее выбирать современные методики с прогнозируемым результатом и минимальными рисками для здоровья кожи", - резюмировала Марченко.