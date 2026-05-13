13 мая 2026 12:02

Эксперт рассказала, как собрать бьюти-косметичку в путешествие

Во время поездки кожа может реагировать на воду, привычный уход и смену климата не так, как в домашних условиях. Для того чтобы избежать ухудшения состояния кожи и не перегрузить уход важно грамотно собрать бьюти-набор в поездку, не пытаясь уместить в него все привычные средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом газете "Известия" рассказала руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.

По словам специалиста, в путешествии коже важно не количество средств, а стабильная база, благодаря которой удастся справиться с воздействием внешних факторов, таких как сухой воздух, солнечные лучи или повышенная влажность. Основой косметички должны быть универсальные продукты, закрывающие главные потребности кожи.

Эксперт объяснила, что в поездке особенно важно мягкое очищение, поскольку кожа часто контактирует с SPF, соленой водой, пылью и потом. Рекомендуется отдавать предпочтение деликатным гелям или пенкам, которые бережно очищают и нарушают защитный барьер. Не менее важно не забывать об увлажнении. Для этого следует использовать сыворотки или легкий увлажняющий флюид. Помимо этого, нужно взять в путешествие SPF-средства, особенно если отпуск пройдет в теплом климате.

Вериченко подчеркнула, что уход в отпуске должен быть как можно понятнее и стабильнее, поскольку в это время кожа и так адаптируется к новым условиям. При этом от некоторых привычных средств стоит отказаться. В поездке редко необходимы плотные текстуры, агрессивные пилинги или активные компоненты. Также не всегда следует брать с собой несколько вариантов кремов или сывороток.

"Частая ошибка - брать с собой весь уход "на всякий случай". В итоге кожа перегружается, а половина средств просто не используется. Гораздо эффективнее выбрать четыре-пять действительно нужных продуктов и использовать их регулярно", - предупредила специалист.

По ее словам, также следует взять в поездку средства для ухода за телом и губами. Благодаря использованию легкого увлажняющего крема или молочка удастся поддерживать кожу после пребывания на солнце, а бальзам защитит губы от сухости и трещин.


