Женщин призвали отказаться от одного правила гигиены

Постоянное использование ежедневных прокладок может нарушать естественный баланс микрофлоры и повышать риск развития воспалительных процессов. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гинеколог "СМ-Клиника" Виктория Фисюк, передает Day.Az.

По словам специалиста, несмотря на название, ежедневные прокладки не предназначены для постоянного ношения каждый день. Их основная задача - использоваться при небольшом количестве выделений, а не как обязательный элемент ежедневной гигиены.

Врач отметила, что любая прокладка создает дополнительный слой материала, который ухудшает естественную вентиляцию кожи и слизистых.

"Даже если производитель указывает, что изделие изготовлено из натурального хлопка, прокладка все равно создает более "закрытую" среду. Именно поэтому к нижнему белью гинекологи предъявляют строгие требования: оно должно быть свободным и выполненным преимущественно из натуральных тканей", - подчеркнула Фисюк.

Как объяснила гинеколог, микрофлора интимной зоны очень чувствительна к изменениям среды. Одни микроорганизмы нуждаются в доступе кислорода, тогда как анаэробные бактерии активно размножаются при его недостатке.

"При постоянном использовании ежедневных прокладок создается так называемый "парниковый эффект": повышаются влажность и температура, ухудшается доступ воздуха. Особенно это опасно, если прокладка меняется редко или используется на фоне уже имеющихся обильных выделений", - предупредила гинеколог.

По ее словам, такие условия могут способствовать нарушению баланса микрофлоры и развитию бактериального вагиноза. Даже если изначально состояние находилось "на границе" нормы, постоянное ношение прокладок способно сместить ситуацию в сторону патологического процесса.

Дополнительный риск, по словам врача, связан с ароматизаторами, красителями и пропитками, которые нередко используются при производстве прокладок. Эти компоненты могут вызывать раздражение слизистой и аллергические реакции.

При этом врач подчеркнула, что существуют ситуации, когда использование ежедневных прокладок действительно оправдано: например, в последние дни менструации, в период овуляции, в поездках, во время лечения вагинальными свечами или при появлении выделений до визита к гинекологу.

Специалист также посоветовала выбирать изделия с мягким хлопковым верхним слоем без ароматизаторов и менять их регулярно - не реже чем каждые 3-5 часов.

"В идеале ежедневные прокладки стоит использовать как можно реже. При соблюдении базовых правил интимной гигиены - регулярном туалете наружных половых органов утром и вечером, а при необходимости и в течение дня - постоянная потребность в них обычно отсутствует", - заключила врач.

Кроме того, специалист рекомендовала дома по возможности отказаться от длительного ношения прокладок и тесного нижнего белья, поскольку это помогает поддерживать нормальную вентиляцию и может служить профилактикой нарушений микрофлоры, в том числе бактериального вагиноза.