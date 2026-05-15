15 мая 2026 17:05

Названы самые модные шорты лета

Редакторы Who What Wear назвали самые актуальные модели шорт на лето 2026 года. Подборка трендов опубликована на сайте модного издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В текущем сезоне модными стали шорты-шаровары, которые появились как отдельный предмет гардероба в середине XIX века, став практичной альтернативой тяжелым юбкам. Кроме того, трендовыми эксперты назвали шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта - как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен.

Согласно материалу, популярность обрели и микрошорты, а также шорты-бермуды и варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. "Присмотритесь к белым шортам - они станут идеальной заменой классическим джинсовым моделям", - подытожили авторы публикации.


