Стилист Лисовец назвал лучший образ на выпускной

Стилист Влад Лисовец рассказал, какой образ считает лучшим для выпускного.

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем личном блоге.

По его словам, главное - соответствовать событию и не стремиться выглядеть слишком взросло. "Много лет я повторяю: не нужно торопиться выглядеть "взрослой". В вечернем образе нет ничего прекраснее, чем достоинство и нежность", - отметил он.

Стилист подчеркнул, что, несмотря на популярность трендов на "голую" моду, бельевую эстетику, корсеты и откровенные элементы, их важно использовать с осторожностью. По его мнению, ключевым остается чувство уместности и уверенности в себе.

Лисовец также порекомендовал отдавать предпочтение нежным мини-платьям. При этом он уточнил, что образ должен оставаться максимально легким и естественным.

"Я призываю к нежности, даже если это мини-длина. Что касается укладок и макияжа, то они должны быть минимальными: чистые волосы, пучок или естественные волны. Перегруженный образ с тяжелым макияжем и яркими акцентами может выглядеть вульгарно", - добавил стилист.