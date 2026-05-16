Стилист назвала модные тренды лета 2026 года

При составлении гардероба на лето 2026 года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом радио Sputnik рассказала стилист-имиджмейкер, эксперт по созданию индивидуального стиля через типажи внешности и цветотипы Дарья Белозор.

По словам эксперта, летом этого года стильным трендом будет "умная простота". В моде будут свободные брюки из легких тканей, оверсайз рубашки и мягкие костюмы без жестких линий. Одежда должна выглядеть легкой и дышащей.

Стилист подчеркнула, что в грядущем сезоне вторым ключевым акцентом станет природная цветовая палитра. Рекомендуется приобретать базовые вещи сливочного белого и выгоревшего голубого цветов, а также одежду в оттенках песка и оливкового масла.

Также в тренде будут полупрозрачные материалы, тонкий хлопок, лен и сетка. По словам специалиста, лето 2026 года будет временем игры фактур. В этот период даже простой образ будет выглядеть дорого за счет материалов.

Кроме того, стоит обратить внимание на акценты в стиле "тихая выразительность".

"Это не кричащие логотипы, а необычный крой, асимметрия, интересные детали на плечах, талии или рукавах. Если хотите инвестировать в тренд - выбирайте одну такую вещь, которая делает весь образ", - подчеркнула эксперт.

Дополнять образы рекомендуется минималистичными сандалиями, сумками без жесткой формы и украшениями, напоминающими винтаж.