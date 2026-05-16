16 мая 2026

16 мая 2026 12:05

Стилист назвала модные тренды лета 2026 года

При составлении гардероба на лето 2026 года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом радио Sputnik рассказала стилист-имиджмейкер, эксперт по созданию индивидуального стиля через типажи внешности и цветотипы Дарья Белозор.

По словам эксперта, летом этого года стильным трендом будет "умная простота". В моде будут свободные брюки из легких тканей, оверсайз рубашки и мягкие костюмы без жестких линий. Одежда должна выглядеть легкой и дышащей.

Стилист подчеркнула, что в грядущем сезоне вторым ключевым акцентом станет природная цветовая палитра. Рекомендуется приобретать базовые вещи сливочного белого и выгоревшего голубого цветов, а также одежду в оттенках песка и оливкового масла.

Также в тренде будут полупрозрачные материалы, тонкий хлопок, лен и сетка. По словам специалиста, лето 2026 года будет временем игры фактур. В этот период даже простой образ будет выглядеть дорого за счет материалов.

Кроме того, стоит обратить внимание на акценты в стиле "тихая выразительность".

"Это не кричащие логотипы, а необычный крой, асимметрия, интересные детали на плечах, талии или рукавах. Если хотите инвестировать в тренд - выбирайте одну такую вещь, которая делает весь образ", - подчеркнула эксперт.

Дополнять образы рекомендуется минималистичными сандалиями, сумками без жесткой формы и украшениями, напоминающими винтаж.


Просмотров: 167

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 718
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 600
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 565
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 740
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 247
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 765
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 756
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 359
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 10 008
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 494
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)