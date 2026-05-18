Психолог объяснила влияние разницы в возрасте на отношения

Партнеры с разницей в возрасте могут сталкиваться с различными проблемами в отношениях из-за разных темпов жизни, ожиданий и психологических ролей внутри пары.

Как передает Day.Az, об этом газете "Известия" рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

По словам эксперта, партнеры с разницей в возрасте имеют разные этапы жизни и задачи развития. При этом в одних случаях различие фокуса и темпа движения может быть ресурсом для развития, а в других - причиной напряжения.

Психолог объяснила, что в нередко такие пары основываются на принципе дополнения. Младший партнер получает от избранника опыт, а старший - энергию и новый интерес к жизни. Однако в некоторых случаях влюбленные могут незаметно приходить к модели отношений "родитель - ребенок" вместо "взрослый - взрослый". В итоге на смену равенству в отношениях приходит зависимость.

"Дело не в возрасте как цифре, а в том, как именно эти различия проживаются внутри отношений", - отметила специалист.

Она подчеркнула, что для успеха союза необходимо, чтобы векторы развития партнеров не противоречили друг другу. Отношения будут гармоничными, если у каждого из пары есть внутренняя опора и готовность договариваться о будущем, а различие в жизненных этапах воспринимается как дополнение.

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина до этого предупредила в беседе с "Газетой.Ru", что полностью исключить бытовые конфликты в отношениях нельзя, однако можно снизить их количество. По ее словам, следует обсудить нормы и правила уклада жизни, а также уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью.