Названы улучшающие состояние кожи продукты

За последние годы наука накопила достаточно данных, чтобы уверенно сказать, что питание управляет упругостью, сиянием и скоростью старения.

Как передает Day.Az, об этом заявила "Lenta.ru" нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова. Эксперт перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи.

"Жирная рыба (лосось, форель, сардины, скумбрия) содержит астаксантин - мощный природный антиоксидант. Он защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. Исследования 2023 года подтверждают: регулярное употребление рыбы улучшает цвет лица и снижает сухость", - рассказала Меркулова.

Эксперт указала на пользу томатов, в которых содержится ликопин. Он лучше усваивается после термической обработки, работает как внутренний SPF, снижая покраснение от солнца и предотвращая разрушение коллагена. Кроме того, морковь богата бета-каротином и полиацетиленами, которые тормозят фотостарение и поддерживают ровный тон.

"Брокколи, брюссельская и цветная капуста, редис. В них есть сульфорафан. Это вещество активирует собственные защитные системы клеток, не давая ультрафиолету разрушать коллагеновый каркас. Гранат (сок и зерна). Эллаговая кислота связывает свободные радикалы, которые атакуют кожу после загара. Помогает сохранить эластичность и замедлить появление морщин", - пояснила Меркулова.

Антоцианы и эллаговая кислота, содержащиеся в темных ягодах, укрепляют микрососуды, улучшают питание кожи и защищают эластин от разрушения.

Лютеин, витамин С и кремний, которые содержатся в листовой зелени, поддерживают жизнеспособность клеток.

"Бобовые (нут, чечевица, фасоль, соя) и цельные крупы (гречка, овес, бурый рис) - поставщики кремния и аминокислоты пролина - строительных блоков для собственного коллагена. Без них кожа теряет упругость. Яйца и нежирное мясо птицы, индейка. Полноценный белок дает лизин и глицин", - подчеркнула Меркулова.

Нутрициолог также рекомендовала пить чистую воду, которая помогает выводить токсины, поддерживает тургор и помогает синтезу собственного коллагена.