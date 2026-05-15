15 мая 2026 10:14

Психолог объяснила, как избавиться от «психологических игр» в жизни

Психологическую игру, основанную на выборе роли жертвы, спасателя или преследователя, можно прервать с помощью ответственности, выбора и опускания проекции.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, СТА‑тренер и бизнес‑консультант Анна Макарова.

"Сценарий меняется тогда, когда человек берет на себя ответственность за свои чувства и выбор, начинает по‑другому относиться к себе и жизни, отказывается от черно‑белого мышления, учится видеть свои проекции и постепенно их отпускать. Для этого ему не нужно продолжать играть роль преследователя, жертвы или спасателя. Ему важно учиться жить в согласии со своими реальными чувствами, быть честным с собой и другими, опираться на контакт "здесь и сейчас", а не на старые сценарии из прошлого. Жить в сегодняшнем дне, в настоящем моменте с большей опорой, доверием к себе и к окружающему миру, позволяя себе не играть, а быть", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что игры лишены той глубокой интимности, которая необходима для ощущения безопасности и живого контакта.

"Психологические игры это всегда про избегание настоящей жизни, про страхи, детские проекции, старые травмы и попытку снова и снова воспроизвести знакомые обстоятельства, чтобы как будто переписать их исход. Но если человек остается в прежнем отношении к себе и к миру, цепляется за старые убеждения и роли Жертвы, Преследователя или Спасателя, сценарий не меняется он только закрепляется", - отметила специалист.

Психолог дала определение "психологической игры" для разрешения ситуации.

"Эти сценарии включают в себя определенные ролевые позиции, через которые человек реализует свой психологический потенциал роль жертвы, роль спасателя и роль преследователя. Чтобы игра действительно состоялась, участники должны переключаться между этими ролями, по очереди примеряя каждую на себя и меняя одну роль на другую в ходе взаимодействия", - объяснила она.

По ее мнению, игры нужны людям для того, чтобы избегать подлинной близости и открытого контакта.

"Внешне это может выглядеть как бурные отношения, драматичные сюжеты, сильные эмоции, но по сути в них нет настоящей интимности и опоры. Люди используют игры, чтобы получить привычный набор эмоций и еще раз подтвердить свой сценарный план о себе и других: "Со мной всегда так", "Мне нельзя расслабляться", "Меня всё равно предадут" и так далее", - высказалась Макарова.

А целью психологических игр тренер назвала особый способ времяпрепровождения.

"Через них человек выстраивает такие формы коммуникации, которые поддерживают и реализуют его личный жизненный план. Этот план бессознателен и формируется в раннем детстве под влиянием впечатлений ребенка и его собственных выводов о себе и о мире кто я, можно ли мне доверять, безопасен ли мир, чего я заслуживаю, чего ждать от других", - резюмировала она.


