Стало известно, как метаболизм влияет на внешность

Обмен веществ оказывает заметное влияние на возрастные изменения лица.

Как передает Day.Az, об этом газете "Известия" сообщила кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева.

"При инсулинорезистентности организм вырабатывает повышенное количество инсулина, что запускает процессы, способные заметно изменить внешность. Избыток глюкозы способствует образованию конечных продуктов гликирования, которые повреждают коллаген и эластин. В результате кожа теряет упругость, становится менее эластичной, а контуры лица - менее четкими", - объяснила специалист.

По ее словам, инсулин также стимулирует накопление жировой ткани. В таком случае увеличивается вероятность появления второго подбородка, одутловатости лица и увеличения щек. В то же время в отдельных зонах может происходить и потеря объема.

Врач добавила, что высокий уровень инсулина оказывает влияние на гормональный баланс. В результате этого женщины могут сталкиваться с акне, огрубением черт лица и расширением пор. У мужчин в таком состоянии происходят усиленное выпадение волос и изменения пропорций лица.

Помимо этого, косметолог отметила, что хроническое воспаление низкой интенсивности способно разрушить коллагеновый каркас кожи, вызвав застой жидкости и усилив отечность тканей. В будущем это может спровоцировать птоз, появление брылей, углубление носослезной борозды и даже изменение овала лица.

Для профилактики рекомендуется наладить питание, сократив количество потребляемого сахара, простых углеводов и алкоголя, а также добавив в рацион зелень, ягоды и продукты с омега-3 жирными кислотами. Не менее важно соблюдать режим сна, снизить уровень стресса и заниматься спортом.