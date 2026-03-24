24 марта 2026 15:12

Назван главный аксессуар весны и лета

Ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета. Об этом стилист написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Главным аксессуаром этой весны и лета можно точно считать фартук. Уже сейчас фартук из кожи или плотного хлопка в утилитарном стиле можно носить поверх ваших курток, тренчей и джемперов, а как станет теплее миксуйте варианты из более нарядных тканей с рубашками, платьями и юбками!" - посоветовал эксперт.


