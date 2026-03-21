21 марта 2026 17:06

Назван простой способ облегчить симптомы псориаза

Большее потребление белка из растительных источников может быть связано с более легким течением псориаза. К таким выводам пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале European Journal of Nutrition (EJN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Псориаз - хроническое воспалительное заболевание кожи, тяжесть которого может варьироваться от легких высыпаний до обширных поражений. Известно, что питание и масса тела влияют на течение болезни, однако роль конкретных макронутриентов остается предметом дискуссий.

В исследовании приняли участие 257 человек с псориазом. Ученые оценили их рацион и сопоставили структуру питания с самооценкой тяжести заболевания.

Выяснилось, что участники в среднем потребляли избыточную долю "свободных сахаров" и недостаточное количество клетчатки. Люди, входившие в верхний квартиль по доле сахара из напитков, чаще сообщали о тяжелом течении псориаза. Однако после учета индекса массы тела эта связь ослабевала.

При корректировке на индекс массы телы также выявилась связь между источником белка и тяжестью болезни. Более высокая доля белка из мяса ассоциировалась с повышенной вероятностью тяжелого псориаза, тогда как большая доля белка из растительных источников - наоборот, с более низкой вероятностью выраженных симптомов.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль растительного рациона в управлении симптомами заболевания.

"Потенциальные преимущества растительных диет для людей с псориазом требуют подтверждения в рандомизированных клинических испытаниях", - отметили исследователи.


