22 марта 2026 15:30

Психолог назвал простой способ стать счастливее

Люди, которые умеют не торопиться, часто имеют более высокий уровень психологического благополучия, чем те, кто постоянно спешит. Как объяснила "Газете.Ru" врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, способность замедляться снижает стресс, повышает ощущение достатка времени, что и делает жизнь людей субъективно более счастливой, передает Day.Az.

"С точки зрения психологии "умение не торопиться" - это не лень и не отсутствие амбиций, а сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую: они лучше замечают происходящее, меньше живут в режиме автоматизма и хронической гонки. Исследования показывают, что практики осознанного замедления снижают субъективный стресс и повышают ощущение достатка времени, а это напрямую связано с более высоким уровнем психологического благополучия", - рассказала психолог.

Как объяснила специалист, постоянная спешка поддерживает организм в режиме симпатической нервной системы - "бей или беги": растет уровень кортизола, усиливается тревожность, ухудшается сон и способность к концентрации.

"Напротив, более ровный ритм дня без спешки активирует парасимпатическую систему - режим "отдыха и восстановления", который связан с лучшей регуляцией эмоций, творческим мышлением и способностью к рефлексии, приводит к снижению кортизола и улучшению когнитивной гибкости. Главное - терпение. Исследования показывают: более терпеливые люди демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и лучшее психическое здоровье. Кроме того, они также реже сталкиваются с головными болями и кожными обострениями. При этом терпение в будничных мелочах - очередях, пробках - особенно сильно связано с общим ощущением благополучия", - продолжила психолог.

Терпение и "здоровая неторопливость" поддаются развитию через "упражнения", например, психолог советует гулять без телефона, выполнять хотя бы одну задачу в день без переключений на другие и планировать день с запасом времени.


