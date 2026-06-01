Откровенный тренд из 2000-х вновь вернулся в моду

Откровенный тренд на торчащие из-под пляжной одежды стринги, который был популярен в 2000-х годах, вновь вернулся в моду. Об этом пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания проанализировали показы, состоявшиеся в рамках Недели купальников в Майами. Так, они пришли к выводу, что торчащие из-под мини-юбок и пляжных брюк стринги будут преобладать в нынешнем жарком сезоне.

Редакторы заметили, что дизайнеры активно начали выпускать и демонстрировать на моделях плавки с высокой посадкой. В пример они привели бренды Mars the Label, Monday и Leslie Amon Resort. При этом во время дефиле одна из манекенщиц, позируя перед камерами, специально взяла свои трусы за лямки и приподняла их вверх.