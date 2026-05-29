Гинеколог рассказала, влияет ли ретроградный Меркурий на женское здоровье

Ретроградный Меркурий напрямую не влияет на женское здоровье. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач акушер-гинеколог, хирург, к.м.н. Мадина Бекова, передает Day.Az.

"Как врач, я не верю в астрологию, но верю в психосоматику и силу самовнушения. Когда в инфополе начинается массовая истерия по поводу "ретроградного Меркурия" или магнитных бурь, тревожные женщины программируют себя на неудачи и начинают нервничать", - заявила эксперт.

По ее словам, дальше в дело вступает эндокринология: на фоне стресса надпочечники начинают в огромных количествах вырабатывать кортизол, а гипофиз - пролактин. Как объяснила Бекова, для мозга сильный стресс - это сигнал "вокруг опасность, сейчас не время размножаться". Врая заявила, что эволюционный механизм выживания "отключает" репродуктивную функцию, чтобы сберечь ресурсы организма.

"В результате овуляция блокируется, менструация задерживается на недели или месяцы, а предменструальный синдром становится невыносимым. Хронический стресс также бьет по иммунитету влагалища, провоцируя рецидивы молочницы или бактериального вагиноза. Поэтому лечить в такие периоды нужно не положение планет на небе, а собственную нервную систему. Качественный сон, психотерапия и умение справляться с тревожностью - лучшая защита от любого "ретрограда", - объяснила гинеколог.